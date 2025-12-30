Son dakika | Bakırköy açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul'da Bakırköy Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.

Olay, Florya sahilinin açıklarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bölgede bulunan biri Türk, diğeri ise Azerbaycan bandıralı iki tankerden peş peşe acil durum çağrısı yapıldı.

Gemilerden gelen yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal harekete geçti. İhbarın değerlendirilmesiyle birlikte bölgeye kurtarma ekipleri ve deniz araçları sevk edildi.

İki tankerin neden acil durum çağrısı yaptığına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.

