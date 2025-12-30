Son dakika | Bakırköy açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı

Olay, Florya sahilinin açıklarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bölgede bulunan biri Türk, diğeri ise Azerbaycan bandıralı iki tankerden peş peşe acil durum çağrısı yapıldı.

Gemilerden gelen yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal harekete geçti. İhbarın değerlendirilmesiyle birlikte bölgeye kurtarma ekipleri ve deniz araçları sevk edildi.

İki tankerin neden acil durum çağrısı yaptığına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

İstanbul'da vapur seferleri durduruldu!

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.