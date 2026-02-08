Bakan duyurdu: 16 suçlu Türkiye'ye getirildi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede arananan yurtdışındaki 6 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada 16 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Getirilen kişilerin 9'unun kırmızı bültenle arandığını, 6'sının ise ulusal seviyede aranan 6 suçlu olduğu belirtildi.

Kırmızı bültenle arananların;

  • -“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs ALMANYA’da, (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)
  • -“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan İ.A. isimli şahıs ALMANYA’da, -“Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme” suçlarından aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • -“Kasten Öldürme” suçundan aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • -“Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • -“Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • -“Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs KARADAĞ’da,
  • -“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit” suçlarından aranan G.A. isimli şahıs KARADAĞ’da,
  • -“Dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da,

yakalandığı ifade edildi.

yeni-proje-6.jpg

Öte yandan ulusal düzeyde arananların da;

  • -“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • -“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,
  • -“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,
  • -“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • -“Hırsızlık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • -“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da

yakalanarak ülkeye iade edildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!
Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!