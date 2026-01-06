Son dakika | Ayvacık açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre bugün saat 14.28'de Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem bugün saat 14.28'de Ayvacık açıklarında oldu. Depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken depremin yerin 17.49 km derinliğinde olduğu ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-01-06
Saat:14:28:33 TSİ
Enlem:39.42417 N
Boylam:25.99111 E
Derinlik:17.49 km
Detay:https://t.co/w1xOt3gkNV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: 3,9
AFAD'ın 4 olarak açıkladığı deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.9 olarak duyuruldu. Öte yandan depremin Bademli açıklarında olduğu ve derinliğinin de 8.9 kilometre olduğu yine Kandilli Rasathanesi tarafından ifade edildi.