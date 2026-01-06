Son dakika | Ayvacık açıklarında deprem!

Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem bugün saat 14.28'de Ayvacık açıklarında oldu. Depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken depremin yerin 17.49 km derinliğinde olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ: 3,9

AFAD'ın 4 olarak açıkladığı deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.9 olarak duyuruldu. Öte yandan depremin Bademli açıklarında olduğu ve derinliğinin de 8.9 kilometre olduğu yine Kandilli Rasathanesi tarafından ifade edildi.