Son dakika | Ayvacık açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre bugün saat 14.28'de Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem bugün saat 14.28'de Ayvacık açıklarında oldu. Depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken depremin yerin 17.49 km derinliğinde olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ: 3,9

AFAD'ın 4 olarak açıkladığı deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.9 olarak duyuruldu. Öte yandan depremin Bademli açıklarında olduğu ve derinliğinin de 8.9 kilometre olduğu yine Kandilli Rasathanesi tarafından ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

