2026 Şubat, Mart ve Nisan dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri açıklandı. Yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulayabilecek.

E DEVLET ÜZERİNDEN NASIL GÖRÜLÜR?

Şubat celbi kapsamında; Şubat, Mart ve Nisan aylarında silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini en kolay e-Devlet üzerinden görebiliyor. e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler sisteme giriş yapmalarının ardından "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden askerlik yerini görebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sonuçlarının açıklanmasının ardından silahaltına alınacak yükümlüler, sevk tarihlerini öğrenmelerinin ardından birliklerine teslim olacaklar. 2026 Şubat celbi için sevk tarihleri şu şekilde

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup erler 05 Şubat 2026 tarihinde birliklerine teslim olacak. 2. grup erler için sevk tarihi 05 Mart 2026, 3. grup erler için ise 02 Nisan 2026 olarak belirlendi. Sevk tarihleri, sınıflandırma sonuçlarına göre kesinleşiyor ve bu tarihlere göre planlama yapmak büyük önem taşıyor.