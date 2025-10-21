Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 50 ilde yapılan FETÖ operasyonlarının detaylarını açıkladı. Operasyonların 1 aydır polis ekipleri tarafından yapıldığını kaydeden Yerlikaya 286 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

Yakalanan şüphelilerin 154'ünün tutuklandığı, 79'u hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

50 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 aydır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık❗️



❌ 154'ü TUTUKLANDI.

❌ 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire… pic.twitter.com/0Db0hwF3B0 October 21, 2025

32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı

FETÖ operasyonlarının yapıldığı iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak.

BYLOCK, ASKERİ MAHREM YAPILANMASI...

Yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün, "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri, ByLock kullandıkları ve ankesörlü telefonlarla örgüt içerisindekiler ile irtibat kurma suçlarından arandıkları ifade edildi.

Ayrıca FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, kesinleşmiş hapis cezası olanlar ve aranma kaydı olanların da yakalandıkları belirtildi.