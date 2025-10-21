Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu

Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 aydır polis ekipleri tarafından devam eden operasyonlar sonucunda 50 ilde FETÖ operasyonu yapıldığını, 286 şüphelinin yakalandığı açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 50 ilde yapılan FETÖ operasyonlarının detaylarını açıkladı. Operasyonların 1 aydır polis ekipleri tarafından yapıldığını kaydeden Yerlikaya 286 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

Yakalanan şüphelilerin 154'ünün tutuklandığı, 79'u hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

ekran-goruntusu-2025-10-21-082434.png

32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı

FETÖ operasyonlarının yapıldığı iller şu şekilde:

  • Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak.

BYLOCK, ASKERİ MAHREM YAPILANMASI...

Yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün, "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri, ByLock kullandıkları ve ankesörlü telefonlarla örgüt içerisindekiler ile irtibat kurma suçlarından arandıkları ifade edildi.

Ayrıca FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, kesinleşmiş hapis cezası olanlar ve aranma kaydı olanların da yakalandıkları belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
Saray'da şok üstüne şok
Saray'da şok üstüne şok
Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok
Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok