Sokaklar ne kadar güvenli? Suç makinesi de uzun namlulu silah da yanı başımızda

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel asayişi sağlamak amacıyla Ocak ve Şubat aylarını kapsayan geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ele geçirilen ağır silahlar ve yakalanan suçluların profili dikkat çekti.

26 YIL CEZASI VARDI

Denetimlerin en çarpıcı sonucu, uzun süredir aranan ve hakkında ağır hapis cezası bulunan bir firarinin yakalanması oldu. Ekipler, 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin, onca yıl hapis cezasına rağmen dışarıda olduğu, yapılan bu son uygulama ile ortaya çıktı.

2 AYDA 210 GÖZALTI, 48 KESİNLEŞMİŞ CEZA

Emniyet verilerine göre, sadece son iki ayda yapılan uygulamalarda aranması bulunan toplam 210 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin GBT sorgulamalarında, 48’inin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOKAKLARDAN SİLAH VE UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Operasyonların arama ve tarama faaliyetlerinde ise bir ilçe emniyet müdürlüğü uygulamasında nadir rastlanacak boyutta silah ele geçirildi. Polis ekipleri 2 ay içerisinde; 33 ruhsatsız tabanca ve savaş mühimmatı sınıfına giren 6 adet uzun namlulu silah buldu.

Aramalarda ayrıca uyuşturucu tacirlerine yönelik de önemli bulgulara ulaşıldı. Ekipler; 2 kilogram 191 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve amfetamin ile 596 adet sentetik hapı piyasaya sürülmeden ele geçirdi.