Sokaklar ne kadar güvenli? Suç makinesi de uzun namlulu silah da yanı başımızda

Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer’de Ocak ve Şubat aylarında yapılan denetimler, sokaktaki güvenlik riskini verilerle ortaya koydu. Emniyet birimlerinin sadece iki ayda yaptığı uygulamalarda, hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de aralarında olduğu yüzlerce kişi yakalanırken, ilçeden 6 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel asayişi sağlamak amacıyla Ocak ve Şubat aylarını kapsayan geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ele geçirilen ağır silahlar ve yakalanan suçluların profili dikkat çekti.

istanbul-sariyerde-hakkinda-26-yil-ke-1156712-343461.jpg

26 YIL CEZASI VARDI

Denetimlerin en çarpıcı sonucu, uzun süredir aranan ve hakkında ağır hapis cezası bulunan bir firarinin yakalanması oldu. Ekipler, 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin, onca yıl hapis cezasına rağmen dışarıda olduğu, yapılan bu son uygulama ile ortaya çıktı.

istanbul-sariyerde-hakkinda-26-yil-ke-1156713-343461.jpg

2 AYDA 210 GÖZALTI, 48 KESİNLEŞMİŞ CEZA

Emniyet verilerine göre, sadece son iki ayda yapılan uygulamalarda aranması bulunan toplam 210 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin GBT sorgulamalarında, 48’inin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

istanbul-sariyerde-hakkinda-26-yil-ke-1156715-343461.jpg

SOKAKLARDAN SİLAH VE UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Operasyonların arama ve tarama faaliyetlerinde ise bir ilçe emniyet müdürlüğü uygulamasında nadir rastlanacak boyutta silah ele geçirildi. Polis ekipleri 2 ay içerisinde; 33 ruhsatsız tabanca ve savaş mühimmatı sınıfına giren 6 adet uzun namlulu silah buldu.

istanbul-sariyerde-hakkinda-26-yil-ke-1156721-343461.jpg

Aramalarda ayrıca uyuşturucu tacirlerine yönelik de önemli bulgulara ulaşıldı. Ekipler; 2 kilogram 191 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve amfetamin ile 596 adet sentetik hapı piyasaya sürülmeden ele geçirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

