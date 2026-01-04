Soğuk hava deposu alev alev yandı!

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’ndeki bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıktı.

Sultanbeyli'de iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu!Sultanbeyli'de iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu!

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında depodan alevler yükselirken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

SOĞUTMA SİSTEMİ DE YANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için güvenlik önlemi alarak, müdahalede bulundu.

Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, yangında depoda bulunan soğutma sistemleri ve ürünlerin bulunduğu alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

