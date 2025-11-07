Sofradaki kriz büyüyor! Et bitti şimdi de süt bitiyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı açıklamada Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörlerinin alarm verdiğini ifade etti. Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 1 Ekim itibarıyla çiğ süt litre fiyatının 19,60 TL olarak belirlenmesinin üreticilerin sorunlarını daha da derinleştirdiğini belirten Başevirgen, "Artan yem, elektrik, mazot ve veterinerlik giderleriyle baş edemeyen çiftçiler, bu fiyatla üretim maliyetlerini bile karşılayamıyor" dedi.

Bir litre sütün üretim maliyetinin 22 lirayı geçtiğini öne süren Başevirgen, "Devletin belirlediği fiyat ise 19,60 TL. Besici her litre sütte zarar ediyor. Hayvanı besleyemeyen çiftçi ya ineğini kesime gönderiyor ya da üretimi bırakıyor. Bu gidişle ülke kendi sütünü bile üretemez hale gelecek. Tarım politikalarındaki plansızlık, küçük üreticiyi adeta sektörden siliyor. Büyük süt sanayicileri ve zincir marketler ise düşük üretici fiyatlarından faydalanarak kârını artırıyor. Ancak zincir bu şekilde kırıldığında hem üretici hem tüketici kaybediyor" diye konuştu.

"ÜRETİCİ BİR LİTRE SÜT SATIP BİR ŞİŞE SU ALAMIYOR"

Başevirgen, çiğ süt fiyatlarının temel tüketim maddelerinin bile gerisinde kaldığına dikkat çekti. Üreticinin içinde bulunduğu zor durumu örneklerle açıklayan Başevirgen, şunları söyledi:

"Tenceresine et koymaya gücü yetmeyen vatandaş, çiğ süt üretimindeki düşüşle birlikte bardağa da süt koyamayacak. Su içmek çiğ sütten pahalı hale geldi. Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor, bir şişe su alamıyor. Bir litre çiğ sütün fiyatı 19,60 lirayken, bir litrelik şişe su 20–25 TL, bir kutu meşrubat 25–30 TL, bir litre mazotun fiyatı 56 lirayı geçmiş durumda. Üreticinin 19,60 liradan sattığı sütün fiyatı, ambalajlanıp market raflarına geldiğinde ise ortalama 50 lirayı buluyor. Yine kazanan, en büyük emeği sarf eden emekçiler, üreticiler değil."

"BU SADECE EKONOMİK DEĞİL, GIDA GÜVENLİĞİ KRİZİDİR"

23 yıllık AKP iktidarının tarım ve hayvancılık politikalarını eleştiren Başevirgen, üretimin ve üreticinin desteklenmemesi durumunda ülkenin gelecekte daha büyük sorunlarla karşılaşacağını belirtti. Başevirgen, "Köyde üretim bitiyor, gençler hayvancılıktan kaçıyor. Hayvanlar ise kesime gönderiliyor. Bugün süt üreticisini korumazsanız, yarın süt tozu ve tereyağını ithal etmek zorunda kalırsınız. Üreticiye yeterli destek verilmezse, birkaç yıl içinde çiğ süt üretiminde ciddi düşüş yaşanacak. Bu sadece ekonomik değil, gıda güvenliği açısından da bir krizdir" dedi.