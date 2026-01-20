Sobayı tinerle yakmaya çalıştı: Hayatını kaybetti

Sobayı tinerle yakmaya çalıştı: Hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobayı tinerle yakmaya çalışırken ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak'ta Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında çalışan Yiğit Can Okatan'ın, sobayı yakmak isterken tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluştu.

Batman'da tanker kontrolden çıktı! 8 araç hasar gördüBatman'da tanker kontrolden çıktı! 8 araç hasar gördü

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

KURTARILAMADI

Vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle tedavi altına alınan Okatan, bugün tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Okatan’ın cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından Burdur’un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

