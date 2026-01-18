SMA’lı Teoman bebek için balonlar gökyüzüne uçtu

SMA’lı Teoman bebek için balonlar gökyüzüne uçtu
Yayınlanma:
Aydın'da SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi için valilik onaylı yardım kampanyası tamamlandı. Sevinç balonları gökyüzüne bırakıldı. Annesi Yağmur Çiftçi, destek verenlere teşekkür etti.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin 6 aylık bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinin ardından SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla, 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYA 13 OCAK'TA TAMAMLANDI

Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 Euro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak’ta tamamlandı. Teoman bebek, ilerleyen haftalarda ailesiyle birlikte ‘zolgensma’ tedavisi olmak için Almanya'ya gönderilecek.

TEOMAN BEBEK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kampanyanın tamamlanmasından sonra Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Teoman için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Teoman’ın annesi Yağmur Çiftçi, babası Enis Talha Çiftçi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, kampanyaya destek veren bağışçılar ve ilçe sakinleri katıldı.

1122634.jpg

MAVİ BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Etkinlikte, SMA hastası diğer çocukların da en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulunulduktan sonra, gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

kampanyasi-tamamlanan-smali-teoman-bebe-1122640-333152-1.jpg

"TÜM TÜRKİYE TEOMAN İÇİN KENETLENDİ"

Oğlunun sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Yağmur Çiftçi, “Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdik. 4 ay gibi kısa bir sürede ihtiyacımız olan para toplandı. Tüm Türkiye ve Kuşadası halkı Teoman etrafında kenetlendi. Teoman için geç kalmadık. Şimdi ailece çok mutluyuz. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ İÇİN ALMANYA'YA GİDECEK

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Kuşadası olarak çok önemli bir işi başardık. Yaklaşık 2 milyon doları kısa bir sürede topladık. Daha önce de yine SMA hastası olan Çağla Deniz Tunç’un kampanyasını da başarıyla tamamlamıştık. Teoman’ı yakın zamanda tedavi olması için Almanya’ya yolcu edeceğiz. Kazanan Teoman bebek ve Kuşadası oldu. Teoman’a uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Son dakika| Kapatılan Şafak Hastanesi'nde yangın
Son dakika| Kapatılan Şafak Hastanesi'nde yangın
İstanbul'da 100'den fazla uçak seferine kar engeli
İstanbul'da 100'den fazla uçak seferine kar engeli
Elektrik akımına kapılarak can vermişlerdi! 2 arkadaş toprağa verildi
Elektrik akımına kapılarak can vermişlerdi! 2 arkadaş toprağa verildi