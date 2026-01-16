Şizofreni hastası, babasını öldürdü

Şizofreni hastası, babasını öldürdü
Yayınlanma:
Antalya'nın Kemer ilçesinde şizofreni hastası Selim Akbulut (33), babası İmdat Akbulut'u (53) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, İmdat Akbulut ile oğlu Selim Akbulut arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Selim Akbulut, babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçakladı.

BABA AKBULUT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan baba Akbulut, ardından ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İmdat Akbulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından olay yerinde yakalanan Selim Akbulut, gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Selim Akbulut'un şizofreni hastası olduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

