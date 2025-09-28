Öğrencileri şizofreni yapacak yeni tehlike: 'Odaklanma ilacı' diye satıyorlar!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, öğrencilerin son yıllarda derslerine ve sınavlarına odaklanmak için ilaç aldıklarını ancak bu ilaçların uzun süreli kullanımında şizofreni hastalığına yol açabileceğini ifade etti.

Son dönemlerde öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan ancak açacağı hasarın bir ömür boyu devam edeceği uzmanlar tarafından ifade edilen ilaçlardan birisi de 'odaklanma ilaçları'.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, öğrencilerin yoğun sınav ve ders temposunda odaklanma sorunları yaşayabildiklerini, bunun da bazı öğrencileri 'kurtuluş' olarak uyarıcı ilaçlara yönelttiğini ifade etti. Bu ilaçların hastalara konulan teşhis üzerine verildiğinin altını çizen Doç. Dr. Erdoğan, "Başınız ağrımadan ağrı kesici almazsınız. Aynı şekilde hastalık yokken uyarıcı ilaç kullanmak da mantıksızdır. Araştırmalar, gençler arasında bu ilaçların kötüye kullanım oranının yüzde 30'lara dayandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

.jpg

'YETERLİ BİLİNÇ YOK'

Uyarıcı ilaçların yanlış kullanımının ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, öğrencilerin bu konuda yeteri kadar bilinçli olmadığını aktardı. İlaçların yan etkilerinin ciddiyetinden bahseden Doç. Dr. Erdoğan, "Uzun süreli kullanımda şizofreni benzeri tablolar, tansiyon yüksekliği ve farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hastalık yokken alınan her ilaç kişiye zarar verir" dedi.

'ÇÖZÜM İLAÇ DEĞİL, ORTAM'

Öğrencilerde odaklanma sorunlarının en büyük nedenlerinden birinin de teknoloji ve sosyal medya olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Erdoğan, "Çalışma masasında sürekli telefonun bulunması, sosyal medya uyarıları dikkati bozuyor. İlaç yerine ders çalışma ortamının düzenlenmesi ve rehberlik desteği alınması gerekiyor" diye konuştu.

KARABORSADAN KOLAYCA ERİŞİYORLAR

Uyarıcı ilaçların yasa dışı yollarla öğrencilere ulaştırıldığına da değinen Doç. Dr. Erdoğan, "Maalesef insanlar yararlı olan her şeyi kötüye kullanabiliyor. Arkadaşlar arasında ilaç paylaşımı, satış ya da karaborsa gibi yollar kesinlikle doğru değil. İlaç kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalı ve onun kontrolünde kullanılmalı" şeklinde konuştu.

'HİÇBİR SINAV SAĞLIĞINIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL'

Sınav kaygısının da odaklanmayı bozan en önemli faktörlerden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, bu konuda terapi ve uzman desteğinin önemine işaret etti. Doç. Dr. Erdoğan, "Hiçbir sınav, hiçbir ders sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Sağlığınızı riske atacak hiçbir ilacı kendi başınıza kullanmayın. Gerekli olduğunda uzmanlardan rehberlik alın" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

