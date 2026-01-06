Sıvı sabun ihalesi için 'Helal Belgesi' şartı!

Türkiye'de özellikle son yıllarda adrese teslim ihaleler gündem olmaya devam ediyor. Bu ihalelerin adrese teslim olma özelliğinin ayyuka çıkmasının ardından bazı firmalar ve devlet kurumları ihalelerini değiştirme yolunu seçiyor.

Bu defa gündem olan ihale ise helal belge şartı oldu.

Amida Haber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre, Diyarbakır Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü temizlik malzemesi için ihale ilanı verdi. Açık usul ile yapılacak bu ihalede sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici gibi malzemelerin temin edilmesi isteniyor.

AMA BİR ŞARTLA: HELAL BELGESİ

Söz konusu ihalede dikkat çeken detay ise helal belgesi oldu. İlanda el sabunlarının rengine kadar tarifi konuldu. Asıl dikkat çeken madde ise helal belgesi oldu. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ihaleye katılacak firmaların sıvı sabun için helal belgesi sertifikasını istedi.

Aynısı yüzey temizleyicide de görüldü. Şartlarında yüzey temizleyicinin renginin açık renkli pembe ve çiçek kokulu olması istendi.