Sivas TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Sivas TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sivas genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Sivas’ta kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz ya da ismini TCKN ile direkt sorgulayabilirsiniz.

TOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izle

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez 2.500 Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla Altınyayla 100 Altınyayla Kura Sonucu İçin Tıkla Divriği 110 Divriği Kura Sonucu İçin Tıkla Doğanşar 100 Doğanşar Kura Sonucu İçin Tıkla Gemerek 48 Gemerek Kura Sonucu İçin Tıkla Gemerek (Çepni) 50 Gemerek (Çepni) Kura Sonucu İçin Tıkla Gemerek (Sızır) 63 Gemerek (Sızır) Kura Sonucu İçin Tıkla Gürün (Şuğul) 150 Gürün (Şuğul) Kura Sonucu İçin Tıkla İmranlı 94 İmranlı Kura Sonucu İçin Tıkla Kangal (Alacahan Köyü) 63 Kangal Kura Sonucu İçin Tıkla Koyulhisar (Yukarı Kale) 50 Koyulhisar Kura Sonucu İçin Tıkla Suşehri 200 Suşehri Kura Sonucu İçin Tıkla Şarkışla (Cemel) 63 Şarkışla Kura Sonucu İçin Tıkla Ulaş 94 Ulaş Kura Sonucu İçin Tıkla Yıldızeli 100 Yıldızeli Kura Sonucu İçin Tıkla Zara 119 Zara Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 3.904

İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada adınız çıkmadıysa nasıl iade alırsınız?

Kurada çıkmayan vatandaşlar kura çekiminden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bankalardan katılım payı iadesini talep edebilir.

Emlak Konut Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapan vatandaşlar özel TOKİ iade sorgulama ekranlarından talepte bulunabilir. Ziraat Bankası üstünden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden gerçekleştirebilir.

Sivas TOKİ Fiyatları ve Ödeme Koşulları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlıyor.