Sivas TOKİ kura sonuçları
Sivas TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr
e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Sivas TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sivas genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Sivas’ta kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz ya da ismini TCKN ile direkt sorgulayabilirsiniz.
TOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izle
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez
2.500
Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla
Altınyayla
100
Altınyayla Kura Sonucu İçin Tıkla
Divriği
110
Divriği Kura Sonucu İçin Tıkla
Doğanşar
100
Doğanşar Kura Sonucu İçin Tıkla
Gemerek
48
Gemerek Kura Sonucu İçin Tıkla
Gemerek (Çepni)
50
Gemerek (Çepni) Kura Sonucu İçin Tıkla
Gemerek (Sızır)
63
Gemerek (Sızır) Kura Sonucu İçin Tıkla
Gürün (Şuğul)
150
Gürün (Şuğul) Kura Sonucu İçin Tıkla
İmranlı
94
İmranlı Kura Sonucu İçin Tıkla
Kangal (Alacahan Köyü)
63
Kangal Kura Sonucu İçin Tıkla
Koyulhisar (Yukarı Kale)
50
Koyulhisar Kura Sonucu İçin Tıkla
Suşehri
200
Suşehri Kura Sonucu İçin Tıkla
Şarkışla (Cemel)
63
Şarkışla Kura Sonucu İçin Tıkla
Ulaş
94
Ulaş Kura Sonucu İçin Tıkla
Yıldızeli
100
Yıldızeli Kura Sonucu İçin Tıkla
Zara
119
Zara Kura Sonucu İçin Tıkla
TOPLAM
3.904
İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
Kurada adınız çıkmadıysa nasıl iade alırsınız?
Kurada çıkmayan vatandaşlar kura çekiminden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bankalardan katılım payı iadesini talep edebilir.
Emlak Konut Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapan vatandaşlar özel TOKİ iade sorgulama ekranlarından talepte bulunabilir. Ziraat Bankası üstünden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden gerçekleştirebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Sivas TOKİ Fiyatları ve Ödeme Koşulları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlıyor.