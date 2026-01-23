Sivas TOKİ kura sonuçları

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte, Sivas genelinde yapılacak 3 bin 904 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Sivas TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

Sivas TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sivas genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Sivas’ta kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz ya da ismini TCKN ile direkt sorgulayabilirsiniz.

TOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izleTOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izle

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez

2.500

Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Altınyayla

100

Altınyayla Kura Sonucu İçin Tıkla

Divriği

110

Divriği Kura Sonucu İçin Tıkla

Doğanşar

100

Doğanşar Kura Sonucu İçin Tıkla

Gemerek

48

Gemerek Kura Sonucu İçin Tıkla

Gemerek (Çepni)

50

Gemerek (Çepni) Kura Sonucu İçin Tıkla

Gemerek (Sızır)

63

Gemerek (Sızır) Kura Sonucu İçin Tıkla

Gürün (Şuğul)

150

Gürün (Şuğul) Kura Sonucu İçin Tıkla

İmranlı

94

İmranlı Kura Sonucu İçin Tıkla

Kangal (Alacahan Köyü)

63

Kangal Kura Sonucu İçin Tıkla

Koyulhisar (Yukarı Kale)

50

Koyulhisar Kura Sonucu İçin Tıkla

Suşehri

200

Suşehri Kura Sonucu İçin Tıkla

Şarkışla (Cemel)

63

Şarkışla Kura Sonucu İçin Tıkla

Ulaş

94

Ulaş Kura Sonucu İçin Tıkla

Yıldızeli

100

Yıldızeli Kura Sonucu İçin Tıkla

Zara

119

Zara Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

3.904

İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada adınız çıkmadıysa nasıl iade alırsınız?

Kurada çıkmayan vatandaşlar kura çekiminden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bankalardan katılım payı iadesini talep edebilir.

Emlak Konut Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapan vatandaşlar özel TOKİ iade sorgulama ekranlarından talepte bulunabilir. Ziraat Bankası üstünden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden gerçekleştirebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Sivas TOKİ Fiyatları ve Ödeme Koşulları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

