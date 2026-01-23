TOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izle

TOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’taki kura çekiminin tarih ve saati netleşti. İl genelinde toplam 3 bin 904 konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura süreci TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Sivas TOKİ kura çekimi canlı yayını

Sivas’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, tüm kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Sivas TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Sivas TOKİ kura çekimi; Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Mahallesi, 58080 Sivas Merkez / Sivas adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.

Sivas’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Sivas’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

2.500

Altınyayla

100

Divriği

110

Doğanşar

100

Gemerek

48

Gemerek (Çepni)

50

Gemerek (Sızır)

63

Gürün (Şuğul)

150

İmranlı

94

Kangal (Alacahan Köyü)

63

Koyulhisar (Yukarı Kale)

50

Suşehri

200

Şarkışla (Cemel)

63

Ulaş

94

Yıldızeli

100

Zara

119

TOPLAM

3.904

Sivas’ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

