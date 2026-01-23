Sivas TOKİ kura çekimi canlı yayını

Sivas’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, tüm kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Sivas TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Sivas TOKİ kura çekimi; Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Mahallesi, 58080 Sivas Merkez / Sivas adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.

Sivas’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Sivas’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 2.500 Altınyayla 100 Divriği 110 Doğanşar 100 Gemerek 48 Gemerek (Çepni) 50 Gemerek (Sızır) 63 Gürün (Şuğul) 150 İmranlı 94 Kangal (Alacahan Köyü) 63 Koyulhisar (Yukarı Kale) 50 Suşehri 200 Şarkışla (Cemel) 63 Ulaş 94 Yıldızeli 100 Zara 119 TOPLAM 3.904

Sivas’ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde: