TOKİ Sivas kura çekilişi - Canlı izle
Sivas TOKİ kura çekimi canlı yayını
Sivas’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’de yapılacak.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, tüm kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Sivas TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Sivas TOKİ kura çekimi; Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Mahallesi, 58080 Sivas Merkez / Sivas adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.
Sivas’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Sivas’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez
2.500
Altınyayla
100
Divriği
110
Doğanşar
100
Gemerek
48
Gemerek (Çepni)
50
Gemerek (Sızır)
63
Gürün (Şuğul)
150
İmranlı
94
Kangal (Alacahan Köyü)
63
Koyulhisar (Yukarı Kale)
50
Suşehri
200
Şarkışla (Cemel)
63
Ulaş
94
Yıldızeli
100
Zara
119
TOPLAM
3.904
Sivas’ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan