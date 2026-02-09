Sis ve yağmur İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve sis, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar özellikle ana arterlerde yoğunluk oluşturdu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65’E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İBB Trafik uygulamasının verilerine göre, saat 08.55 itibarıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir çevresinde sisin daha etkili olduğu gözlenirken, bu bölgelerde artan araç yoğunluğu dikkat çekti. Yağmurla birlikte kayganlaşan yollarda zaman zaman yavaşlamalar yaşandı.

Sis ve trafik yoğunluğunun etkili olduğu noktalar havadan görüntülenirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. (DHA)