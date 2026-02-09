Sis ve yağmur İstanbul trafiğini kilitledi

Sis ve yağmur İstanbul trafiğini kilitledi
Yayınlanma:
İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur ve sis, kent genelinde etkisini gösterdi. Haftanın ilk iş gününe sisli hava koşullarıyla başlayan megakentte, özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik verilerine göre saat 08.55 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldüğü belirtildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve sis, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar özellikle ana arterlerde yoğunluk oluşturdu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65’E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İBB Trafik uygulamasının verilerine göre, saat 08.55 itibarıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir çevresinde sisin daha etkili olduğu gözlenirken, bu bölgelerde artan araç yoğunluğu dikkat çekti. Yağmurla birlikte kayganlaşan yollarda zaman zaman yavaşlamalar yaşandı.

istanbul-istanbulda-yagmur-ve-sis-etki-1158118-343871.jpg

Sis ve trafik yoğunluğunun etkili olduğu noktalar havadan görüntülenirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Yağışlar sonrası İstanbul barajlarındaki kritik tablo
Yağışlar sonrası İstanbul barajlarındaki kritik tablo
Bursa’da korkunç kaza! Motosikletli aracın camından içeri girdi
Bursa’da korkunç kaza! Motosikletli aracın camından içeri girdi
Van'da eğitime kar engeli
Van'da eğitime kar engeli