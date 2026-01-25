Sis etkisi altına aldı! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Edirne'de geceden bu yana sis etkisini sürdürürken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri tarafından trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alındı ve sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Edirne'de, sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Tekirdağ'da ise dün akşam saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini iyice artırdı.

Görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düştüğü kentte, trafik ekipleri tarafından yoğunluğun olduğu bölgelerde tedbir alındı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da sisin öğle saatlerine kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kentte, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda tedbir alındı.