Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle deniz trafiğine tamamen kapatıldı. Görüş mesafesinin emniyetli seyir yapılamayacak kadar düşmesi üzerine, ulaşım hem kuzey hem de güney yönlü olarak askıya alındı.

GEMİLER DEMİRLEME ALANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, saat 10.20 itibarıyla telsiz anonsları geçerek boğaza giriş yapacak tüm gemi kaptanlarını uyardı. Kararın ardından boğazı geçmek üzere olan dev gemiler, Marmara Denizi ve Ege Denizi girişlerindeki güvenli demir bölgelerine yönlendirilerek beklemeye alındı.

FERİBOT SEFERLERİNE SİS RÖTARI

Deniz trafiğindeki aksama sadece transit geçişleri değil, yerel ulaşımı da vurdu. Lapseki-Gelibolu hattında hizmet veren feribot seferleri, görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Yetkililer, sisin dağılması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte trafiğin yeniden açılacağını bildirdi.