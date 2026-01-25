Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu

Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı, etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle deniz trafiğine tamamen kapatıldı. Görüş mesafesinin emniyetli seyir yapılamayacak kadar düşmesi üzerine, ulaşım hem kuzey hem de güney yönlü olarak askıya alındı.

canakkale-1.jpg

GEMİLER DEMİRLEME ALANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, saat 10.20 itibarıyla telsiz anonsları geçerek boğaza giriş yapacak tüm gemi kaptanlarını uyardı. Kararın ardından boğazı geçmek üzere olan dev gemiler, Marmara Denizi ve Ege Denizi girişlerindeki güvenli demir bölgelerine yönlendirilerek beklemeye alındı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve soğuk uyarısı! İstanbul'a 4 günlük sağanak geliyorMeteorolojiden kuvvetli yağış ve soğuk uyarısı! İstanbul'a 4 günlük sağanak geliyor

FERİBOT SEFERLERİNE SİS RÖTARI

Deniz trafiğindeki aksama sadece transit geçişleri değil, yerel ulaşımı da vurdu. Lapseki-Gelibolu hattında hizmet veren feribot seferleri, görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Yetkililer, sisin dağılması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte trafiğin yeniden açılacağını bildirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

