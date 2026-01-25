Meteorolojiden kuvvetli yağış ve soğuk uyarısı! İstanbul'a 4 günlük sağanak geliyor

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25 Ocak tarihli hava tahmin raporuna göre öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın merkez ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan yarından itibaren İstanbul'da başlayacak yağışların da 4 gün devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

gorsel-2026-01-25-072738164.png

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANTALYA İÇİN KRİTİK UYARI

MGM'nin Antalya özelinde uyarısında bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı; Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın merkez ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'A 4 GÜNLÜK YAĞMUR GELİYOR

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre ise megakent İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Bu yağışların Perşembe gününe kadar etkili olması öngörülüyor.

gorsel-2026-01-25-072848858.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

