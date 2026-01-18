Şırnak'taki peşmerge görüntüleri: MSB toplu İçişlerine attı

Şırnak'taki peşmerge görüntüleri: MSB toplu İçişlerine attı
Yayınlanma:
Cumhur İttifakı'nı karıştıran, MHP Lideri Bahçeli’nin "Rezalet" diyerek sert çıktığı, AKP içinde ise çatlak seslere neden olan "Barzani'nin Şırnak’taki silahlı korumaları" olayında aylar sonra resmi bir yanıt geldi. CHP'nin "Bu izni kim verdi?" sorusuna yanıt veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, adres olarak İçişleri Bakanlığı'nı gösterdi.

Türkiye siyasetinde, sınır güvenliği ve egemenlik tartışmalarını alevlendiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) KDP Lideri Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti, tartışmaları başka bir boyuta taşındı. Barzani'nin özel korumalarının Türk topraklarında uzun namlulu silahlar ve IKBY üniformalarıyla dolaşması sonrası başlayan krizde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sessizliğini bozdu ancak soruları yanıtsız bıraktı.

"MUHATAP BİZ DEĞİLİZ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI"

Olayın ardından CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milli Savunma Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde net sorular yöneltmişti. Tahtasız, "Silahlı yabancı unsurların sınırdan geçişine kimin hangi yetkiyle izin verdiğini" ve "Resmi sıfatı olmayan birine neden devlet başkanı protokolü uygulandığını" sormuştu.

13 Ocak tarihli yanıta göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hudut kapılarında uygulanan giriş-çıkış ve kontrol prosedürlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, konuya ilişkin soruşturmanın da yine İçişleri Bakanlığı uhdesinde olduğunu ifade etti. Bakanlığın bu yanıtı gözleri İçişleri Bakanlığı'na çevrildi.

g-8q0vtw0aacw4f-001.jpg

BAHÇELİ "TEK KELİMEYLE REZALETTİR" DEMİŞTİ

MSB'nin sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na attığı bu süreç, 2 Aralık 2025'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok sert çıkışıyla başlamıştı. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Barzani’nin Şırnak ziyaretini ve korumaların görüntülerini "Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı" olarak nitelemişti.

Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir" diyerek ittifak ortağı AKP'ye dolaylı bir mesaj göndermişti.

thumbs-b-c-de0a2f30b9305c138e62f.jpg

BARZANİ CEPHESİNDEN AĞIR YANIT: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ BOZKURT

Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt, IKBY eski Başkanı Barzani'nin ofisinden gelmiş ve gerilim tırmanmıştı. Yapılan açıklamada Bahçeli "ırkçılıkla" suçlanarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamada ayrıca, "Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte" denilerek yapılan uygulamanın karşılıklı olduğu savunulmuştu.

bahceli-barzani-tartismasi.jpg

ERDOĞAN SERT ÇIKTI, AKP'Lİ VEKİL "GÖRMEZDEN GELİN" DEDİ

3 Aralık'ta devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmiyoruz" diyerek Barzani yönetimine tepki göstermişti.

174763.jpg

Ancak bu sert havaya rağmen, 4 Aralık'ta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan partisinin ve ortağının aksine "yatıştırıcı" ve "çatlak" bir ses yükselmişti. Ensarioğlu, görüntülerin sosyal medyada abartıldığını savunarak, "Bu kritik süreçte bazı şeyleri görmezden gelmek gerekir" demişti.

1650864.jpg

Ensarioğlu, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını hatırlatarak, "Türkiye’den giden tüm devlet büyükleri özel harekât korumaları ve silahlarıyla oraya gidiyor; hiçbir zaman sorun edilmedi. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları var. Kimlik kontrolü yaptığımız dönemler oldu, büyütmediler" ifadeleriyle olayın diplomatik bir krize dönüştürülmesini eleştirmişti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Menzil'den İzmir'de tövbe mitingi! Binlerce kişiyi topladılar
Menzil'den İzmir'de tövbe mitingi! Binlerce kişiyi topladılar
Ebe ve hemşirelerin emeği görmezden geliniyor
Ebe ve hemşirelerin emeği görmezden geliniyor
Yurt soğuklara teslim ama Antalya'da deniz keyfi var
Yurt soğuklara teslim ama Antalya'da deniz keyfi var