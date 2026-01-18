Şırnak'taki peşmerge görüntüleri: MSB toplu İçişlerine attı

Türkiye siyasetinde, sınır güvenliği ve egemenlik tartışmalarını alevlendiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) KDP Lideri Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti, tartışmaları başka bir boyuta taşındı. Barzani'nin özel korumalarının Türk topraklarında uzun namlulu silahlar ve IKBY üniformalarıyla dolaşması sonrası başlayan krizde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sessizliğini bozdu ancak soruları yanıtsız bıraktı.

"MUHATAP BİZ DEĞİLİZ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI"

Olayın ardından CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milli Savunma Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde net sorular yöneltmişti. Tahtasız, "Silahlı yabancı unsurların sınırdan geçişine kimin hangi yetkiyle izin verdiğini" ve "Resmi sıfatı olmayan birine neden devlet başkanı protokolü uygulandığını" sormuştu.

13 Ocak tarihli yanıta göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hudut kapılarında uygulanan giriş-çıkış ve kontrol prosedürlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, konuya ilişkin soruşturmanın da yine İçişleri Bakanlığı uhdesinde olduğunu ifade etti. Bakanlığın bu yanıtı gözleri İçişleri Bakanlığı'na çevrildi.

BAHÇELİ "TEK KELİMEYLE REZALETTİR" DEMİŞTİ

MSB'nin sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na attığı bu süreç, 2 Aralık 2025'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok sert çıkışıyla başlamıştı. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Barzani’nin Şırnak ziyaretini ve korumaların görüntülerini "Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı" olarak nitelemişti.

Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir" diyerek ittifak ortağı AKP'ye dolaylı bir mesaj göndermişti.

BARZANİ CEPHESİNDEN AĞIR YANIT: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ BOZKURT

Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt, IKBY eski Başkanı Barzani'nin ofisinden gelmiş ve gerilim tırmanmıştı. Yapılan açıklamada Bahçeli "ırkçılıkla" suçlanarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamada ayrıca, "Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte" denilerek yapılan uygulamanın karşılıklı olduğu savunulmuştu.

ERDOĞAN SERT ÇIKTI, AKP'Lİ VEKİL "GÖRMEZDEN GELİN" DEDİ

3 Aralık'ta devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmiyoruz" diyerek Barzani yönetimine tepki göstermişti.

Ancak bu sert havaya rağmen, 4 Aralık'ta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan partisinin ve ortağının aksine "yatıştırıcı" ve "çatlak" bir ses yükselmişti. Ensarioğlu, görüntülerin sosyal medyada abartıldığını savunarak, "Bu kritik süreçte bazı şeyleri görmezden gelmek gerekir" demişti.

Ensarioğlu, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını hatırlatarak, "Türkiye’den giden tüm devlet büyükleri özel harekât korumaları ve silahlarıyla oraya gidiyor; hiçbir zaman sorun edilmedi. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları var. Kimlik kontrolü yaptığımız dönemler oldu, büyütmediler" ifadeleriyle olayın diplomatik bir krize dönüştürülmesini eleştirmişti