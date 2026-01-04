Şırnak'ta kışın en sert yüzü ortaya çıktı

Şırnak'ta Beytüşşebap’ın sarp vadileri ve gökyüzüne uzanan keskin kayalıkları, mevsimsel bir döngüden ziyade coğrafi bir izolasyonu simgeleyen yoğun bir sessizliğe büründü. İlçe genelinde etkili olan ve aralıksız devam eden yağış, topoğrafyayı tamamen değiştirirken, yerel halk için yaşamı dikey ve yatay olarak sınırlandıran somut bir engele dönüştü: Kar kalınlığı, bazı noktalarda insan boyunu aşarak 2 metreye ulaştı.

Doğu Anadolu’nun en engebeli arazilerinden birinde, doğanın estetik beyazlığı ile yaşamın lojistik zorlukları arasındaki ince çizgi, karın derinliğiyle birlikte ortadan kalktı. Vadiler ve dağlık bölgeler tamamen beyaz örtü altında kalırken, bu manzara kartpostallık bir görüntüden çok, bölge halkının önümüzdeki günlerde vereceği ekonomik ve fiziksel mücadelenin habercisi niteliğinde.

İKİ METRELİK 'BEYAZ' BARİYER

İlçe merkezinden yüksek rakımlı köylere uzanan hatta, kar yağışı hayatın olağan akışını yeniden şekillendirdi. Özellikle yüksek kesimlerde 2 metreyi bulan kar kütlesi, sadece ulaşım altyapısı üzerinde değil, hane halkının enerji tüketimi ve ısınma maliyetleri üzerinde de ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.

Vadilerin ve kayalıkların beyaz örtüyle kaplanması, coğrafi güzelliği gözler önüne serse de, bu durum aynı zamanda kırsal yerleşimlerin merkeze erişimindeki zorlukları ve tedarik zincirindeki olası aksamaları da beraberinde getiriyor.

METEOROLOJİDEN 'DON' VE 'MALİYET' UYARISI

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı son veriler, yağışın durmasının ardından gelecek olan asıl tehlikeye işaret ediyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, gökyüzünün açılmasıyla birlikte yeryüzündeki ısı kaybının hızlanacağı öngörülüyor.

Rapora göre, "buzlanma ve don olayları" bölge genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmini, Beytüşşebaplılar için kışın henüz en sert yüzünü göstermediği anlamına geliyor.