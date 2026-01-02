Şırnak'ta kaybolan genç kadın 5 gündür aranıyor

Şırnak'ın İdil ilçesi Atakent Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Çelik, kardeşi Sümeyye’nin 29 Aralık Pazartesi günü evden ayrıldığını belirtti. Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca güvenlik güçlerine bildirdiklerini ifade eden Çelik, kardeşinin en son Batman Otogarı çevresinde görüldüğüne dair duyumlar aldıklarını söyledi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu vurgulayan Muhammed Çelik, geçen her saatin endişelerini artırdığını dile getirdi.

Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık, ondan haber alamadık. Kardeşimin en son Batman Otogarı'nda görüldüğünü duyduk. Kardeşimin psikolojik sorunları var, ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Sümeyye'yi görenlerin veya yerini bilenlerin bize ya da güvenlik birimlerine haber vermelerini istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız budur" diyerek yardım çağrısında bulundu.