Sıra mahkeme salonlarına geldi: AKP'li Külünk'ten 'İmamoğlu'nun savunmasına müdahale' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün (12 Eylül) ilk kez 'diploma davası'nda hakim karşısına çıktı.

Davayı İmamoğlu'nun ailesi başta olmak üzere partililer, üniversite arkadaşları ve vatandaşlar takip etti. İmamoğlu'nun savunması ise gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevinde duruşma çıkışı yaptığı basın açıklamasında “Bugün Ekrem Başkan yargılanmadı, Ekrem Başkan yargıladı" ifadelerini kullandı.

KP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Metin Külünk, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerinden rahatsız olan Külünk, "Bu süreç, hukuki bir muhakemeden ziyade adeta bir siyasi gösteri alanına dönüştürülmek istenmektedir" dedi.

İmamoğlu'nun mahkeme salonunu miting alanına çevirdiği söyleyen Külünk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı yaparak 'gerekli tedbirlerin' alınmasını istedi.

Külünk'ün paylaşımı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu’nun Yargılanma Süreci ve Mahkeme Salonlarındaki Görüntü Bu süreç, hukuki bir muhakemeden ziyade adeta bir siyasi gösteri alanına dönüştürülmek istenmektedir.

Sanık sıfatıyla mahkemede bulunması gereken şahıs, çoğu zaman bir miting alanındaymış gibi davranmakta, mahkeme salonlarını siyasi şov sahnesine çevirmektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Adalet Bakanlığı’ndaki yargı bürokrasisi konunun bu noktaya gelebileceğini önceden öngörememiş olabilir.

Ancak ortaya çıkan bu görüntülerden sonra, artık çok daha dikkatli olunması gerektiği açık bir gerçektir.

Sahte Kahraman ortaya çıkarma peşindeler. Ortadaki tablo açıkça göstermektedir ki, belirli odaklar veya gizli bir el, mahkeme salonlarını kullanarak “Zelenski İmamoğlu” algısı üzerinden bir mağduriyet figürü gayreti içindedir. Bu yaklaşım, hem kamuoyunu yönlendirmeye hem de uluslararası arenada Türkiye’nin hukuk sistemini tartışmalı göstermeye yöneliktir.

Adalet Bakanlığı’nın Rolü Bu noktada, Adalet Bakanlığı’nın devreye girerek mahkemelerin siyasi propaganda alanına dönüştürülmesine karşı gerekli tedbirleri alacağından kuşku duymuyoruz.

Çünkü yargı, siyasi şovların gölgesinde kaldığında hem adaletin terazisi zedelenmekte hem de kamu düzeni zarar görmektedir.

İş bu duruma dair mutlaka tahkikat yapılacaktır inancındayız."