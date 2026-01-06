Sinop'ta motosiklet tamirhanesi alev alev yandı: İş yeri sahibi yaralandı

Yangın, Gerze ilçesi Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, dükkan içerisindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüdü. İş yeri çalışanlarının kendi imkanlarıyla yaptığı ilk müdahale yetersiz kalınca, alevler tüm binayı kapladı.

İŞ YERİ SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi Mesut Şen, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şen, ambulansla Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, YEDAŞ ekipleri olası bir patlama veya elektrik akımı tehlikesine karşı bölgenin enerjisini kesti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı.

BAŞKAN BELOVACIKLI’DAN İNCELEME

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın sonrası dükkanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görülürken, itfaiye ekipleri ve polis yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı.