Sınırdan 5 yılda 141 milyon araç geçti

Türkiye kara sınır kapılarından 5 yılda geçiş yapan yolcu sayısı 141,3 milyona ulaşırken giriş-çıkış yapan araç sayısı 47,1 milyon olarak belirlendi.

Türkiye'nin son 5 yılda kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan araç ve geçiş yapan yolcu sayıları dikkati çekti.

Türkiye'nin kara sınır kapılarından 2021'de 6,9 milyon araç giriş-çıkış yaparken 2022'de bu sayı 9,5 milyona yükseldi. Araç sayısı 2023'te 10 milyonu aşarken 2024'te 10,3 milyona yükseldi.

Geçen yıl da yine 10,3 milyon araç giriş-çıkışı gerçekleşti. Böylece 5 yıllık dönemde giriş-çıkış yapan araç sayısı 47,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

GEÇİŞLERİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ KAPIKULE'DEN

Bu dönemde en fazla giriş-çıkış 14 milyon araçla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleşti. Böylece gümrük kapılarından geçiş yapan araçların yaklaşık üçte biri bu kapıyı kullanmış oldu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nı 8,4 milyonla Habur, 4,7 milyonla Hamzabeyli gümrük kapıları izledi.

Kara sınır kapılarından geçiş yapan yolcu sayısı da son yıllarda 32 milyonun üzerinde seyretti. Bu kapsamda, Kovid-19 salgının etkilerinin sürdüğü 2021'de gümrük kapılarını kullanan yolcu sayısı 14,1 milyon olurken bu rakam 2022'de 29,1 milyona kadar yükseldi.

Kara gümrük kapılarından 2023'te 32,4 milyon ve 2024'te 33,4 milyon yolcu geçiş yaparken geçen yıl 32,3 milyon yolcunun bu kapıları kullandığı tespit edildi. Böylece kara sınır kapılarından geçiş yapan yolcu sayısı da bu dönemde 141,3 milyon oldu.

Söz konusu dönemde en çok yolcunun geçiş yaptığı kara sınır kapısı 37,4 milyonla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu.

Bu sınır kapısını 22,9 milyon yolcuyla Sarp ve 18,5 milyon yolcuyla Habur gümrük kapıları takip etti.

Kaynak:AA

