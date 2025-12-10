Silivri'ye yapılan devasa duruşma salonunun inşaatı başladı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda CHP’li isim ve belediye bürokratının sanıklar arasında yer aldığı dava için hazırlanan iddianame tamamlandı. Henüz bir duruşma günü verilmese de savcılık kaynaklarından yansıyan bilgiler, yargılamanın Silivri’de yapılacağına işaret ediyordu. Dava kapsamında çok sayıda kişinin tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde mevcut salonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği düşüncesiyle, cezaevi otoparkının bir bölümünde yeni bir duruşma salonunun inşasına başlandı. İş makinelerinin alandaki çalışmaları sürerken, inşaatın ne zaman biteceği davanın seyri açısından kritik önem taşıyor.

MÜVEKKİLLER SAVUNMA HAZIRLIĞINDA, İMAMOĞLU “DİRAYETLİ VE SAKİN”

İnşaat çalışmalarının devam ettiği cezaevi önünde konuşan Avukat Hüseyin Ersöz, cezaevinde yaptığı görüşmelere dair bilgi verdi. Yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve İBB bürokratı Ramazan Gülten ile görüştüğünü belirten Ersöz, şunları söyledi:

“İddianame hazırlandı ve geçtiğimiz hafta tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Biz şu anda bu kararlara itiraz süreçlerini işletme hazırlığındayız. Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu, iki gün önce özellikle diploma davasıyla ilgili yargılama sürecine dahil olmuş ve savunma yapmıştı. Bu çerçevede kendisiyle ayaküstü konuşma fırsatım oldu. Gayet dirayetli, gayet sakin ve sürecin de analizini yapan bir yaklaşımı vardı. Müvekkillerimiz de iddianamedeki isnatlarla ilgili savunmalarını hazırlama sürecine girmiş vaziyetteler. Ancak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip zaptı düzenlemedi. Bu da duruşma gününün hala belli olmadığı anlamına geliyor.”

“SALON BEKLENECEKSE MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLİR”

Duruşma gününün belirsizliğinin herkes üzerinde bir tedirginlik yarattığını vurgulayan Ersöz, bu belirsizliğin yapımına başlanan yeni salonun inşaat süreciyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Kamuoyuna yansıyan bilgilerin salonun 60 ile 120 gün arasında tamamlanacağı yönünde olduğunu belirten Ersöz, şu uyarıyı yaptı:

“Özellikle bu dava açısından, mart ayından beri tutuklamanın devam ettiğini göz önüne alırsanız ve eğer yargılamaların başlaması için bu duruşma salonu beklenecekse; böyle bir durumda makul sürede yargılanma hakkı açısından ve özgürlük hakkının uzun süreli ihlalinden kaynaklı birtakım hukuk sorunları gündeme gelecektir.”

SİLİVRİ’NİN DÖRDÜNCÜ DURUŞMA SALONU

Silivri’nin geçmişten bugüne yargılama mekanları açısından geçirdiği değişimi anlatan Ersöz, kampüsün bugüne kadar üç farklı duruşma salonu gördüğünü hatırlattı. Ersöz, süreci şöyle özetledi:

“Silivri geçmişte 3 ayrı duruşma salonu gördü. İlki, cezaevinin içindeki bir sosyal tesisin dönüştürülmesiyle Ergenekon davasının başladığı salondu. Ancak cezaevi içinde olması adil yargılanma tartışması yaratınca, dışarıdaki kapalı spor salonu dönüştürülerek Ergenekon ve Balyoz davaları orada görüldü. 2013 senesinde ise halihazırda kullanılan, giriş katında büyük bir salonu ve altta iki küçük salonu olan bina inşa edildi. Şimdi ise otopark zemininin kırılmasıyla başlayan dördüncü bir inşaat süreciyle karşı karşıyayız. Nasıl bir malzeme kullanılacağı ve nasıl bir yapı çıkacağı konusunda fikir sahibi değiliz.”

TÜNEL SİSTEMİ İDDİASI VE “ALENİYET” TARTIŞMASI

Yeni yapılacak salonun cezaevi kampüsü içinde, güvenlik kapılarının ardındaki bir otopark alanına inşa edilmesinin “adil yargılanma hakkına gölge düşürebileceğini” savunan Ersöz, basına yansıyan “tünel sistemi” iddialarına da değindi. Cezaevinden sanıkların tüneller vasıtasıyla salona getirileceği yönündeki haberleri hatırlatan Ersöz, “Ben temel itibarıyla bu yaklaşımın, bu izolasyonun duruşmanın açıklığı prensibiyle ve duruşmalardaki aleniyet prensibine aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

70 KİLOMETRELİK MESAFE VE 18 YILLIK “ADALETE ERİŞİM” SORUNU

Yargılamaların şehir merkezinden yaklaşık 70 kilometre uzakta yapılmasının, Ergenekon davasından bu yana süregelen “adalete erişim” eleştirilerini yeniden alevlendireceğini belirten Ersöz, bölgedeki fiziki yetersizliklere dikkat çekti. Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde konaklama alanı veya sosyal tesis bulunmadığını hatırlatan Ersöz, bu durumun sanık yakınları ve avukatlar için ciddi mağduriyet yarattığını vurguladı.

Ersöz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sadece bu yargılamalar için yeni bir duruşma salonunun inşa edilmesi, benim kanımca 17 yıl öncesinden gelen tartışmayı yeniden alevlendirecektir. İnsanların yargılanmak veya yakınlarını izlemek için bu kadar yol katetmek zorunda bırakılması yargılamaya gölge düşürür. Geçmişte bu tartışma 2008 yılında başlayan Ergenekon yargılamalarıyla başlamıştı. 2008 yılından beri, 18 yıldır bu tartışmaların devam ediyor olması, hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından sorunlu bir alana işaret ediyor.”