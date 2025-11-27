Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Silivri sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Bıçaklayıp tuzlamışlar! Çekyat içinde erkek cesedi bulunduBıçaklayıp tuzlamışlar! Çekyat içinde erkek cesedi bulundu

SAHİL KENARINDAKİ VATANDAŞLAR FARKETTİ

Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyindeki cesedi fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

40 YAŞLARINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama
Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama
Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü
Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü