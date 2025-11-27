Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Bıçaklayıp tuzlamışlar! Çekyat içinde erkek cesedi bulundu

SAHİL KENARINDAKİ VATANDAŞLAR FARKETTİ

Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyindeki cesedi fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

40 YAŞLARINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.