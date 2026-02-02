Sıfır araç alan müşteri şaşkınlığa uğrattı: Pankarttaki yazıyı gören dönüp bir daha baktı

Olay, Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan bir otomobil bayisinde meydana geldi.

Sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu öne süren kişi, bayi yetkililerinin zararını gidermemesi üzerine eylem yaptı.

PANKARTTAKİ YAZIYI GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine 'Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart asarak sergiledi. Görenler dönüp bir daha baktı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.