Sıfır araç alan müşteri şaşkınlığa uğrattı: Pankarttaki yazıyı gören dönüp bir daha baktı

Yayınlanma:
Adana’da satın aldığı sıfır kamyonetin hatalı çıktığını öne süren kişi, üzerine 'Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart astığı aracı, bayinin önünde vinçle kaldırarak sergiledi.

Olay, Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan bir otomobil bayisinde meydana geldi.

aldigi-sifir-kamyoneti-hatali-ciktigini-1146805-340515.jpg

Polisi kapıda görünce şoke oldular! 388 kişiyi bu yöntemlerle dolandırdılar: Baskında neler çıktı nelerPolisi kapıda görünce şoke oldular! 388 kişiyi bu yöntemlerle dolandırdılar: Baskında neler çıktı neler

Sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu öne süren kişi, bayi yetkililerinin zararını gidermemesi üzerine eylem yaptı.

aldigi-sifir-kamyoneti-hatali-ciktigini-1146788-340515.jpg

PANKARTTAKİ YAZIYI GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine 'Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart asarak sergiledi. Görenler dönüp bir daha baktı.

aldigi-sifir-kamyoneti-hatali-ciktigini-1146789-340515.jpg

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.

Kaynak:DHA

