Sıcaklığın eksi 8 dereceye düştüğü Edirne'de, Tunca Nehri ve gölet buz tuttu

Edirne’de, gece saatlerinde soğuk etkisini arttırdı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında hissedildi. Kentte sıcaklıklar, en düşük eksi 1, en yüksek eksi 8 derece hissedildi. Merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında bulunan, halkın ‘Göl Baba’ olarak adlandırdığı göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde gölet çevresine gelenler, buz tutan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı balıkçı kayıkları buz tutan su yüzeyinde mahsur kalırken, Tunca Nehri’nin Değirmenyeni köyünden geçen bölümünde de suyun tamamen buz tuttuğu görüldü.

"HER YIL OLMUYOR"

Değirmenyeni köyünde yaşayan İsmail Özel, gölün uzun yıllardır bu kadar buz tutmadığını belirterek, her kış aynı manzaranın görülmediğini söyledi. Bu yıl hava şartlarının önceki yıllara göre daha sert geçtiğine dikkat çeken Özel, “Her yıl bu şekilde olmuyor. Bu sene hava şartları biraz daha sert geçtiği için göl tamamen buz tuttu” dedi.

"MAHSULE İYİ GELECEK"

Soğuk havanın tarım açısından faydalı olabileceğini belirten Özel, "Bu donun zamanında olması ürün için de iyi. Mahsule iyi gelecek. Aylak zamanlarımızda gelip biz de buradan göl manzarasını izliyoruz. Dışarıdan da gelip bu manzarayı izleyen oluyor" ifadelerini kullandı.