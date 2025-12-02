Seyit Onbaşı'ya ait yeni belgeler ortaya çıktı

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın, Birinci Dünya Savaşı’nda Edremit Askerlik Şubesi’ne teslim olurken çekilen fotoğrafı ve 172 numaralı kayıt belgesi ilk kez ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafı ve belgeyi ilk kez gören Seyit Onbaşı'nın üçüncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Seyit Onbaşı’ya ait, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Edremit Askerlik Şubesi’ne teslim olduğu sırada çekilen fotoğraf ile 172 numaralı kayıt belgesi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Tarihi nitelikteki bu iki belge, Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen anma töreninde kamuoyuna sunuldu. Seyit Onbaşı’nın üçüncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, dedesinin yıllardır bilinmeyen bu görüntüsü ve kayıt defteri kaydını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Seyit Onbaşı, dün ölüm yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma programına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Havran Belediye Başkanı Emir Ersoy katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan başkanı İsmail Kaşdemir, anma töreninde Seyit Onbaşı'ya ait önemli yeni bir belge ve fotoğrafa ulaştıklarını açıkladı.

seyit-onbasiya-ait-yeni-belge-ve-fotogr-1043520-309679.jpg

MÜZEYE HEDİYE EDİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen arşiv çalışmaları sırasında ilk kez ortaya çıkarılan belge ve fotoğrafa değinen Kaşdemir, "Seyit Onbaşı Türk ordusuna mensup olduğu anda, devletimiz onu nasıl kaydetmişse, bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye hediye olarak teslim etmeye geldik” dedi.

3'NCÜ KUŞAK TORUNU DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Fotoğrafı ve belgeyi ilk kez gören Seyit Onbaşı'nın 3'üncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, duygu dolu anlar yaşadı. Yıkar, "Dedemin sadece 50 yaşındaki son fotoğrafını ve Atatürk ile karşılaştığı yıllara ait fotoğraflarını biliyordum. Bu fotoğrafı hiç görmemiştim, bugün geldi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından incelenmiş, araştırılmış ve çıkartılmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

