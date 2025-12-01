Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı memleketinde anıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nda gösterdiği büyük cesaret ile Türk tarihine adını altın harflerle yazdıan Seyit Onbaşı (Koca Seyit Çabuk), ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

SEYİT ONBAŞI MEMLEKETİNDE ANILDI

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'ndeki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Koca Seyit Müzesi'nin de bulunduğu alanda dualar edilen programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende, Çanakkale Savaşları zamanında Seyit Onbaşı'nın top mermisini sırtlayıp İngiliz zırhlısını batırdığı o anlar canlandırıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Seyit Onbaşı'nın kahramanlığının önemini vurguladı.

Ustaoğlu, Seyit Onbaşı'nın hamlesinin Anadolu topraklarını düşman istilasından kurtaran en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onun o gün yaptığı kahramanlık, tabiri caizse Anadolu topraklarını düşman istilasından kurtaran en önemli hamleydi. Tarihin dönüm noktası olan, savaşın dönüm noktası olarak ifade edilen o kahramanımızı şimdi burada rahmetle anıyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyorum."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Çanakkale Savaşları'nın Türk harp tarihi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Seyit Onbaşı gibi kahramanların fedakarlığı sayesinde düşmanın çekilmek zorunda kaldığını dile getiren Toraman, "Bizler bugün onların bize emanet olarak bıraktıkları bu topraklarda huzur içerisinde, emniyet içerisinde yaşarken, onların bu kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını unutturmamamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Seyit Onbaşı'nın sadece bir top mermisini değil, Türk milletinin kaderini ve geleceğini de sırtladığını söyledi.

O kahramanların unutulmayacağını vurgulayan Kaşdemir, "Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu toprakları bize vatan yapanları, bu uğurda emek verenleri, kan akıtanları, gazi olanları, şehit olanları hayırla yad ediyoruz. Seyit Onbaşı'nın ruhu şad olsun ve Çanakkale'nin cümle kahramanlarının, aziz şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Çanakkale ruhu bu topraklarda ebediyen var olsun" ifadesini kullandı.