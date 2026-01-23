Seyir halindeki motosiklet alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet, alev aldı. Sürücüsü üzerindeyken alev alan motosiklete yangın tüpüyle müdahale edildi. Sürücü alevlerden son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana gelen olay, yürekleri ağza getirdi. İsmi öğrenilemeyen motokuryenin sürücülüğünü yaptığı motosiklet, seyir halindeyken alev aldı.
Korku dolu anlar: Otomobil seyir halindeyken alev aldı!
SÜRÜCÜ SON ANDA ALEVLERDEN KURTULDU
Durumu fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurup, uzaklaştı.
ÇEVREDEKİ ESNAF YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Esnafın yardımıyla yangın söndürülürken, motosiklette maddi hasar meydana geldi.
O ANLAR İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yangın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
