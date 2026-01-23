Seyir halindeki motosiklet alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki motosiklet alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet, alev aldı. Sürücüsü üzerindeyken alev alan motosiklete yangın tüpüyle müdahale edildi. Sürücü alevlerden son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana gelen olay, yürekleri ağza getirdi. İsmi öğrenilemeyen motokuryenin sürücülüğünü yaptığı motosiklet, seyir halindeyken alev aldı.

Korku dolu anlar: Otomobil seyir halindeyken alev aldı!Korku dolu anlar: Otomobil seyir halindeyken alev aldı!

SÜRÜCÜ SON ANDA ALEVLERDEN KURTULDU

Durumu fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurup, uzaklaştı.

yeni-proje-23.jpg
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin alev alma anı

ÇEVREDEKİ ESNAF YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Esnafın yardımıyla yangın söndürülürken, motosiklette maddi hasar meydana geldi.

yeni-proje-24.jpg
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki alev alan motosiklete yangın tüpüyle müdahale anı

O ANLAR İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Sosyal medyada silah paylaşanlara operasyon: 8 gözaltı
Sosyal medyada silah paylaşanlara operasyon: 8 gözaltı
10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar
10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar