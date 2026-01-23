Seyir halindeki motosiklet alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana gelen olay, yürekleri ağza getirdi. İsmi öğrenilemeyen motokuryenin sürücülüğünü yaptığı motosiklet, seyir halindeyken alev aldı.

Korku dolu anlar: Otomobil seyir halindeyken alev aldı!

SÜRÜCÜ SON ANDA ALEVLERDEN KURTULDU

Durumu fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurup, uzaklaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin alev alma anı

ÇEVREDEKİ ESNAF YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Esnafın yardımıyla yangın söndürülürken, motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki alev alan motosiklete yangın tüpüyle müdahale anı

O ANLAR İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.