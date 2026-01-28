Sevgilisini satırla öldüren kadının oğlu ve kocası da tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi 431’inci Cadde üzerinde 24 Ocak sıralarında meydana gelen olayda, Ferit Marhan (45), gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen Gamze Sagamer ve oğlu A.S. (23) ile buluşmuş, daha sonra ise çıkan tartışmada bıçakla boynu kesilip satırla kafasına aldığı darbelerle öldürülmüştü.

Sevgilisini satırla öldüren kadından 'pes' dedirten savunma: Amacım korkutmaktı

Korkunç olayın ardından, Gamze Sagamer’in eşi D.A.S., geldiği araç ile eşi ve oğlunu alarak olay yerinden ayrılmıştı.

POLİSE TESLİM OLMUŞTU!

Eşi ile oğlunu eve gönderen Gamze Sagamer, polis merkezine giderek teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Marhan’ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Olaya ilişkin gözaltına alınan Gamze Sagamer, eşi D.A.S. ve oğlu A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET İFADESİ PES DEDİRTMİŞTİ!

Gamze Sagamer, emniyette verdiği ifadede “Olay günü evimin önüne geldi. Evdeki satır ve bıçağı alıp yanına indim. Arabaya binerken oğlum beni gördü. Ferit çok sarhoştu, elinde biber gazı vardı. Oğlum da gelsin dedim ve o da arabaya bindi. Oğlum önde, ben arkada oturuyordum. Cebimdeki satır ve bıçağı sağ ön koltuğun arkasındaki cebe koydum. Bir yerde durduk tartışmaya başladık. Ferit, elindeki bira şişesini kaldırdığı sırada sakladığım bıçağı alarak sol elimle kafasını tutup boğazına bıçağı dayadım amacım korkutmaktı ama boğazı kesildi.” ifadelerini kullanmıştı .

OĞLU İFADESİNDE HER ŞEYİ ANNESİNİN YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ!

Gamze Sagamer’in oğlu A.S. ise verdiği ifadesinde, “Olay günü annemin yanında olmamı istemesi üzerine ben de onunla gittim. Ben önde annem arkada oturuyordu. Seyir halindeyken tartışmaya başladılar. Ferit annemi tehdit ediyordu ama karışmadım. Sonra Ferit, aracı yol kenarında durdurdu. Tartışma devam edince annem bıçağını çıkarttı ve Ferit’in boğazını bıçakla kesti. Sonra da satırla birkaç kez vurdu. Ben Ferit’e saldırmadım. Ben babamı aradım, gelmesini istedim. 10 dakika sonra yanımıza geldi” demişti.