Servis midibüsünün çarptığı ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Kocaeli Gebze'de okuldan çıktıktan sonra servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1. sınıf öğrencisine servis midibüsü çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, başka bir servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaldırımdaki çocuklara araba çarptı durumları ağır!Kaldırımdaki çocuklara araba çarptı durumları ağır!

KAZA OKULUN ÖNÜNDE OLDU

Kaza, bugün (4 Şubat) saat 14.30 sıralarında Gebze'nin Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu’na, İ.C.’nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis midibüsü çarptı.

Kazanın ardından yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Tabakoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin, olay yerindeki çalışmasının ardından Tabakoğlu’nun cansız bedeni, morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

