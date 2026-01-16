Sendika yöneticisine 'retweet' cezası! 'HerkesinCHP’si' paylaşımı suç sayıldı!

Kamu Emekçileri Konfederasyonu'na bağlı (KESK) Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şubesi, sendika yöneticisi Yücel Göktaş’a sosyal medya platformu X'te "HerkesinCHP'si" etiketini taşıyan bir paylaşımı retweet ettiği gerekçesiyle kınama cezası verildi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Şube Başkanı Erdal Akyol, cezanın siyasi bir tercih sonucu uygulandığını belirtti.

İzmir'de sendikacılara İmamoğlu tutuklaması

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Açıklamada, Göktaş’a “CİMER üzerinden yapılan şikayet sonrası, teftiş kurulu müfettişlerince yapılan soruşturma sonunda disiplin amiri tarafından kınama cezası verildiği” hatırlatıldı. Yapılan itirazın ardından Bölge Disiplin Kurulu’nda, “gerek AYM, gerek AİHM ve Danıştay kararlarını sunmamıza, paylaşımın sendikal faaliyet kapsamına girdiğini belirtmemize ve ortada bir çifte standart olduğunu dile getirmemize rağmen itirazımız reddedilmiştir” denildi.

MAHKEME KARARLARINI HATIRLATTI

Akyol, kararı eleştirerek, “Retweet, paylaşılan içeriği benimsemek anlamına gelmez. Retweet, yalnızca görünürlük kazandırma niteliği taşır. Bu husus, yerleşik yargı kararlarıyla da defalarca ortaya konmuştur. Danıştay ve idare mahkemeleri kararlarında; bir içeriğin retweet edilmesinin, paylaşımı yapan kişinin o görüşü sahiplendiği veya benimsediği anlamına gelmeyeceği açıkça belirtilmiştir” açıklamasında bulundu.

Paylaşımın, Van Belediyesi’ne seçilmiş belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin olduğu ve suç unsuru taşımadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Devletin kötülenmesi yoktur, kamu görevlisini hedef alma yoktur, suç unsuru yoktur. Aksine paylaşım; demokrasiye, halkın iradesine ve seçme-seçilme hakkına sahip çıkan bir içeriktir”

MÜCADELE VURGUSU

Akyol, disiplin cezasının çifte standart içerdiğini de savunarak, “Bu X etkinliğinde iktidar partisi etiketlenmiş olsaydı bir soruşturma açılacak mıydı? Disiplin cezasının verilmesini sağlayan Bölge Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük iktidar partilerinin yöneticileri ile yaptığı görüşmeleri sosyal medya hesaplarından paylaşmakta hiçbir sakınca görmemektedir” dedi.

Basın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medya paylaşımı nedeniyle sendika yöneticimize ceza verilemez.” “Bu karar, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik açık bir müdahaledir. Bu hukuksuz ceza derhal geri çekilmelidir.” “Halkın iradesi cezalandırılamaz. Sendikal mücadele susturulamaz. Demokrasi talebi disiplin suçu değildir!”

BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, hukuki ve demokratik mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini ifade etti.