Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun son mesajı ortaya çıktı! Saatler önce kız kardeşiyle konuşmuş

Yayınlanma:
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun, kazadan sadece saatler önce kız kardeşiyle yaptığı ve adeta şehadetini haber veren son konuşması ortaya çıktı. Kız kardeşinin rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu görmesi üzerine attığı mesaja, şehidin "Hayırlara gelsin gardaşım, keşke olsa öyle ama nerde" yanıtını verdiği görüldü.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen resmi bir törenle memleketlerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

whatsapp-image-2025-11-14-at-12-17-00.jpeg

KONYA ŞEHİDİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAYACAK

Kazada şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek. Şehit Kuyucu için Cuma namazını müteakip Musalla Mezarlığı Namazgâhı'nda cenaze namazı kılınacak. Naaşı, kılınacak namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

KIZ KARDEŞİYLE SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin geride bıraktığı hikayeler yürekleri yakarken, Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadetinden birkaç saat önce kız kardeşiyle yaptığı son yazışma ortaya çıktı.

Konuşma, kız kardeşinin endişeli bir şekilde "Ağabeyim, iyi misin?" diye sormasıyla başlıyor. Şehit Kuyucu'nun bu mesaja "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" şeklinde karşılık vermesi üzerine, kız kardeşi gördüğü rüyayı anlatıyor:

"Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum."

whatsapp-image-2025-11-14-at-12-17-00-1.jpeg

Bu yürek yakan mesaja karşı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun, kardeşini teselli ederek verdiği "Hayırlara gelsin gardaşım, keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım" yanıtı, son konuşmaları oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

