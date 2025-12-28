Şehir karla kaplandı; okullar tatil ilan edildi

Van'da gece başlayan ve etkili olan yoğun kar, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar nedeniyle Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi ile Eski Van Şehri'ndeki tarihi cami ve yapılar karla kaplandı. Karla kaplanan Van Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.