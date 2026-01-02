Şehir beyaz örtüye teslim oldu: Karın tadını tabii ki onlar çıkardı

Çorum'da yağan kar çocukların yeni yılın ilk tatilini doya doya çıkarmasına neden oldu. Çocuklar evden getirdikleri tepsilerle sokaklarda kaydılar.

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrası Valilik eğitim ve öğretime bir günlük tatil ilan etti.

"Kar tatili"ni fırsat bilen çocuklar, Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde bulunan tepede yoğunluk oluşturdu.

aa-20260102-40144665-40144660-corumda-cocuklar-tepsi-ve-plastik-bidonlarla-kayarak-eglendi-1.jpg

EVDE NE BULDULARSA ONUNLA

Kızakların yanı sıra plastik bidon, naylon, leğen ve tepsilerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Ailelerin de çocuklarına eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

aa-20260102-40144665-40144660-corumda-cocuklar-tepsi-ve-plastik-bidonlarla-kayarak-eglendi-2.jpg

Kar yağışıyla beyaza bürünen tepe, hem çocukların hem de ailelerin eğlence noktası oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

