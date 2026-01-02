Şehir beyaz örtüye teslim oldu: Karın tadını tabii ki onlar çıkardı

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrası Valilik eğitim ve öğretime bir günlük tatil ilan etti.

"Kar tatili"ni fırsat bilen çocuklar, Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde bulunan tepede yoğunluk oluşturdu.

EVDE NE BULDULARSA ONUNLA

Kızakların yanı sıra plastik bidon, naylon, leğen ve tepsilerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek

Yeni yılda kar yurdu etkisi altına aldı: Onlarca ilde eğitime ara verildi

Ailelerin de çocuklarına eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen tepe, hem çocukların hem de ailelerin eğlence noktası oldu.