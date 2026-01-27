Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı

Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanına hakaret suçmalasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Kabaş, suçlamaları reddetti.

Gazeteci Sedef Kabaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Kabaş'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika| Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındıSon dakika| Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

gazeteci-sedef-kabas.webp

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün adliyeye sevk edilecek olan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde gazeteci olduğunu ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları kendisinin yaptığını belirten Kabaş, paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında yaptığını savundu.

9 Eylül 2025 günü, sosyal medya hesabından yaptığı "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? #19Mart itibariyle ülke 'sivil bir darbe' ile yönetiliyor... Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi... Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor!" paylaşımı sorulan Kabaş, şu yanıtı verdi:

"İsnat edilen cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu olmadığı gibi böyle bir suça dair herhangi bir emare isim, sözcük ve benzeri unsurlar da yaptığım paylaşımlarda mevcut değildir. Yani silah kullanma, şiddet gösterme, terör saldırısı, kin ve nefret söylemleri söz konusu değildir."

Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildiGazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi

sedef-kabas.png
Sedef Kabaş'ın 9 Eylül 2025 tarihli paylaşımı

"EN GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI ADAYININ HAPİS EDİLMİŞ OLMASI BİR VAKADIR"

Paylaşımların arkasında duran Kabaş, "En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapis edilmiş olması bir yorum değil, bir gerçektir, bir vakadır. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP ye yönelik kurultay tartışmaları, açılan davalar ve yönetime getirilmek istenen kayyum haliyle 'bir çökme' gayretinin göstergesidir. Bu yine şahsıma ait bir yorum değil milyonların dediği ve yazdığı bir ifadedir. Darbeyi sadece askerler mi yapar? Sorumun yanıtı tabiki hayırdır. Sivil darbe de olur, askeri darbe de olur, ekonomik darbe de olur bunların hepsi yorumdur" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Türkiye
Son Dakika | Şişli'deki kesik baş cinayetinin failleri adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Şişli'deki kesik baş cinayetinin failleri adliyeye sevk edildi
Eşiyle birlikte apartmanın altında üretmeye başladı şimdi siparişe yetişemiyor: Hollandalılar bayılıyor
Eşiyle birlikte apartmanın altında üretmeye başladı şimdi siparişe yetişemiyor: Hollandalılar bayılıyor
Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde
Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde