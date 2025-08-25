Sedat Peker Minguzzi sessizliğini bozdu! 'Irkçılık yapmayın' diyerek uyardı

İstanbul'da geçtiğimiz ocak ayında, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki Berkay B. tarafından bıçaklandı. Yerde yaralı haldeyken, 16 yaşındaki Umutcan B. tarafından tekmelendi. Günlerce yoğun bakımda kalan Minguzzi hayatını kaybetti.

Minguzzi’nin ölümüne yol açan iki çocuğun da “Casperlar çetesi” ile bağlantısı olduğu, iktidar medyasında yer aldı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçtiğimiz haftalarda rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Uzun süredir ölüm tehditleri alan Minguzzi ailesinin avukatlığını bundan sonra Ersan Barkın üstlenecek. Barkın, Sedat Peker’in avukatlığını yapmasıyla tanınan bir isim.

Barkın’ın bu görevi üstlenmesinin ardından sosyal medyada Minguzzi ailesine yönelik tehditlerin kesildiği, tehdit eden kişilerin de hesaplarını kapattığı iddia edildi.

Minguzzi ailesine yönelik tartışmada, Casperlar, Daltonlar ve benzeri “yeni nesil çete” üyelerine “keko” denilerek hakaret edilmeye başlandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, konu hakkında sessizliğini bozdu. Peker, ilk olarak Kürtçe'de “keko”nun kardeş anlamına geldiğini söyleyerek bu kelimenin hakaret için kullanılmasına tepki gösterdi.

Daha önce dünya görüşünü “Turancı” olarak açıklayan Peker, Türkiye’de kimsenin etnik kökenine göre ayrıştırılamayacağını ifade etti.

Peker, bazı kişilerin işlediği suçlar nedeniyle Türk, Kürt ya da Arap toplumlarının etnik köken üzerinden yaftalanamayacağını belirttikten sonra Minguzzi ailesine yönelik tehditlerin kesildiği iddiasına da yanıt verdi.

Paylaşımlarını “üzücü” olarak nitelendiren Peker, “Ben devletin çocuğuyum” dedi.

Peker'in açıklaması şöyle:

"Bir toplumun mahvolmasına sebep olacak en önemli şey, insanların bazı kişilerin işlediği suçlardan dolayı halkı oluşturan bir kesimi (Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve benzeri) toplu olarak suçlu görmesidir. ⁠

Üzülerek görmekteyim ki ülkemizin ciddi bir bölümü bu hatayı yapmaktadır. Bu hatada ısrar edilirse, bazı güçlerin hazırlamak istediği 'Türkiye'de oluşturulmak istenen toplumsal kaosun değirmenine su taşımaktan' başka bir işe yaramayacaktır.

Kürtçede 'keko' sözcüğünün anlamı kardeştir. ⁠Ülkemizin insanlarının arasına nifak sokmak isteyenlerin değirmenine su taşımayın. İki çeşit insan vardır: Birincisi iyi insan, ikincisi ise kötü insandır. Kişilerin etnik aidiyetine değinerek kötü sözler söylemeyin. Bunun zararı, ülkemize gelecekte çok büyük olur. Değerli avukatım Ersan Barkın’ın, henüz 14 yaşındayken vahşice katledilen Ahmet Minguzzi kardeşimizin ailesinin avukatlığını üstlendiği haberi medyada yer alınca, 'Sedat Peker devletin yapamadığını yaptı' gibi üzücü paylaşımlar gördüm.

Şunu net olarak belirtmek isterim: Ben annemin ve babamın çocuğuyum. Ancak bundan daha önce kendimi DEVLETİN ÇOCUĞU olarak görürüm, kabul ederim ve buna tüm kalbimle inanırım. İnsanları tahrik ederek bir şeyler söyletmek istiyorsunuz. Bunun neticesinde, beni seven insanların da onlara zarar vereceğini biliyorsunuz. Sizlerin başka bir işi yok mu?

Sosyal medya başında siz keyifli vakit geçireceksiniz diye belki çok korkunç olaylara sebep olacağınızı görmüyor musunuz? Yapmayın. Kendinize gidip başka eğlenceler bulun. İnsanların canıyla, kanıyla oynamayın."