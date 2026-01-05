Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı: İşte asrın dolandırıcılığında mahkemenin tespitleri

Aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı ve Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların yanı sıra iş insanları Bülent Çeviker ve Burhan Taşpolat'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023’te tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Son dakika|Seçil Erzan davasında karar açıklandı

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ın, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları "yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu" hayali bir fona ikna ettiği kaydedildi.

"DOLANDIRICILIK ÜÇGENİ KURDU"

Gerekçeli kararda Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiği ve bu sayede milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık üçgeni kurduğunu ifade edildi.

SAVUNMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BULUNDU

Seçil Erzan'ın savunmalarının, hayatın olağan akışına aykırı kabul edildiği gerekçeli kararda, Erzan'ın savunmalarının tamamının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve çelişkiler içerdiği belirtildi.

Erzan'ın eylemlerinin, TCK 158/1-h maddesi uyarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" kapsamında kaldığına hükmedildi.

Gerekçeli kararda, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma haklarının bulunduğu da gerekçeli kararda ifade edildi.