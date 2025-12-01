Son dakika|Seçil Erzan davasında karar açıklandı
Banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırmak suçundan yargılandığı davada 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti.
Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyada yargılanan Denizbank’ın eski genel müdürü Hakan Ateş ve Genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu, banka çalışanı Asiye Yüksel ve Rüya Sağır beraat etti.
Fatih Terim’in ‘kasası’ Nur Erkasap da hapis cezası aldı.
"BEN SİSTEM FALAN KURMADIM"
Mahkemede uzun bir savunma avunma gerçekleştiren Erzan, konuşurken mahkeme salonuna getirdiği notlarından da yararlandı. Erzan, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Tutuklu sanık Seçil Erzan savunmasının bir kısmında şunları söyledi:
‘Süleyman Aslan’la birlikte çalışıyorduk. Bana, “Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, Süleyman ve Serkan Bey bir görüşme yaptık.
Vatan Caddesi’nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. Süleyman Aslan çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. “Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü alö dediler. Beni sürekli arıyordu. DenizBank’ın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim.
Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim’in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. DenizBank’ın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. Umut’un “Ben parayı elden verdimö dediği yalan. Atilla Baltaş’ın avukatıyla ilgili o banka, DenizBank’ın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim Atilla Baltaş’a. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi.
Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar. Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye “fonö demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim’le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim"
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Mahkeme daha sonra yaklaşık yarım saatlik ara verdi. Erzan, verilen aradan sonra savunmasına devam etti ve üzerine atılı suçlamaları reddetti.
“ZATEN KAÇSAM KAÇARDIM”
Avukatların savunmasının tamamlanmasıyla Erzan'dan son sözleri istendi.
Erzan, şunları söyledi:
“Her zaman en doğrusunu söylediğimi size söyleyebilirim. Bugün bu dosyada hiç tanımadığım ama kayıt dışı para almak için başkasını sırtından bıçaklayan kişiler bulunuyor. Sizden sadece hakkaniyetli davranmanızı istiyorum. Size yalvarıyorum. Beni ev hapsine alabilirsiniz. Sayın hakim ben kaçmam. Ben bir daha annemi göremeyecek miyim? Annemi göremeyecek miyim artık? Zaten kaçsam kaçardım”
MAHKEME KARARINI AĞLAYARAK DİNLEDİ
Mahkeme Seçil Erzan'a 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası verdi.
Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.
Erzan, verilen cezayı gözyaşları içinde dinledi.
NE OLMUŞTU?
Banka müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da gibi tanınmış futbolcuların olduğu yaklaşık 40 kişiyi dolandırma suçlamasıyla 11 Nisan'dan 2023'te tutuklanmıştı.
Karar duruşması bugün sabah saatlerinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Önceki, duruşmalara cezaevinden SEGBİS ile katılan Erzan, bu duruşmaya fiziksel olarak katılım sağladı.
İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.