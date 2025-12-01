Son dakika|Seçil Erzan davasında karar açıklandı

Banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırmak suçundan yargılandığı davada 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti.

Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyada yargılanan Denizbank’ın eski genel müdürü Hakan Ateş ve Genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu, banka çalışanı Asiye Yüksel ve Rüya Sağır beraat etti.

Fatih Terim’in ‘kasası’ Nur Erkasap da hapis cezası aldı.

Mahkemede uzun bir savunma avunma gerçekleştiren Erzan, konuşurken mahkeme salonuna getirdiği notlarından da yararlandı. Erzan, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Tutuklu sanık Seçil Erzan savunmasının bir kısmında şunları söyledi:

‘Süleyman Aslan’la birlikte çalışıyorduk. Bana, “Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, Süleyman ve Serkan Bey bir görüşme yaptık.

Vatan Caddesi’nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. Süleyman Aslan çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. “Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü alö dediler. Beni sürekli arıyordu. DenizBank’ın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim.

Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim’in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. DenizBank’ın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. Umut’un “Ben parayı elden verdimö dediği yalan. Atilla Baltaş’ın avukatıyla ilgili o banka, DenizBank’ın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim Atilla Baltaş’a. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi.

Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar. Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye “fonö demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim’le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim"