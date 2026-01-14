Saraçhane davasında değişen bir şey olmadı: Hakim ret gerekçesini böyle açıkladı

Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ve polisin dağılma ihtarına uymamak suçlamasıyla 139 kişinin yargılandığı Saraçhane davasında değişen bir şey olmadı. Hakim ret gerekçesini böyle açıkladı: "Eksik hususlar giderilecek."

139 sanığın yargılandığı Saraçhane davasının dördüncü duruşması görüldü. Sanık avukatları, davaya konu olan “2911 sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ve polisin dağılma ihtarına uymamak” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, bilirkişi raporu beklenmeksizin, müvekkillerinin derhal beraat etmesi talebinde bulundu.

SARAÇHANE DAVASINDA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 139 sanıklı Saraçhane davasının dördüncü duruşmasında da bir sonuç çıkmadı. Aylardır bilirkişi raporu ve eksik belgeler nedeniyle neticelenemeyen dosya, mahkeme heyetinin eksiklerin giderilmesi yönündeki kararıyla bir kez daha ertelendi.

Dava kapsamında, aralarında eski CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu sanıklar hakkında "2911 sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" ile "polisin dağılma ihtarına uymamak" suçlamaları yer alıyor.

Sanıklar, 14 Ocak tarihli duruşmada yeniden hâkim karşısına çıkarken duruşmada söz alan sanık avukatları, dosya içeriğinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ileri sürerek bilirkişi raporunun beklenmesine gerek kalmadan derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre; savunma tarafı, yargılamanın aynı gerekçeler öne sürülerek aylardır sürüncemede bırakıldığına ve sürecin uzatıldığına dikkat çekti.

HAKİM RET GEREKÇESİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Savcılık makamı ise savunmanın beraat taleplerinin reddedilmesi ve dosyada tespit edilen tüm eksik hususların tamamlanması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, daha önceki duruşmalarda da gündeme gelen bilirkişi raporunun henüz dosyaya teslim edilmemiş olmasını gerekçe göstererek beraat taleplerini kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, sanıkların cep telefonlarına ait HTS baz kayıtlarının detaylıca incelenmesine hükmetti. Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’ne müzekkere yazılarak konuyla ilgili yeni bilgi ve belgelerin temin edilmesine karar verildi.

Eksiklerin giderilmesi ve tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için süre tanıyan mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 30 Mart 2026 olarak belirledi. Böylece belge ve rapor eksiklikleri giderilemeyen Saraçhane davası, dördüncü oturumunda da nihai bir karara bağlanamamış oldu.

