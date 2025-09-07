Sapanca Gölü'nde aylar sonra müjdeli haber

Sapanca Gölü'nde aylar sonra müjdeli haber
Yayınlanma:
Sapanca Gölü'nde sus seviyesi nisan ayından bu yana ilk kez artışa geçti.

Son 65 yılın en kurak yazını yaşayan bölgede, Sapanca Gölü’nde nisan ayından bu yana sürekli azalan su seviyesi ilk kez yükselişe geçti. Sağanakla birlikte Sapanca Gölü’nün seviyesi 29,43 metreye çıktı. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde metrekareye ortalama 50 kilogram yağış düştü. Bu miktar Adapazarı’nda 40, Sapanca’da ise 38 kilogram olarak ölçüldü.

sapanca-golu-5-ay-sonra-yukseldi-2-mily-901937-267974.jpg

"KURAKLIK TEHLİKESİ KARŞISINDA UMUDUMUZU ARTIRDI"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda tüm ekiplerimiz sahada teyakkuzdaydı. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları yeniden göle su ulaştırmaya başladı. Ancak gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek” denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

