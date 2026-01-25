Şanlıurfa'da yurttaşlar elektrik kesintilerine isyan etti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi’nde uzun süredir devam eden elektrik kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Soğuk hava koşullarında yaşanan kesintiler nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde trafonun önünde toplanarak eylem yaptı.

Hatay'daki elektrik kesintileri Meclis gündeminde: Yılbaşı gecesinden beri karanlık ve soğuğa mahkum haldeler

Urfanatik'in haberine göre, Göktepe Mahallesi’nde bir süredir elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi. Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında sık sık yaşanan kesintilerin ısınma, aydınlatma ve evlerdeki temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi mağduriyetlere neden olduğunu dile getirdi.

DEDAŞ'A TEPKİ

Elektrik kesintilerinin çözülmemesine tepki gösteren vatandaşlar, bölgeye enerji sağlayan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerine seslerini duyurmak amacıyla trafonun önünde bir araya geldi. Protesto sırasında mahalle sakinleri ateş yakarak yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Vatandaşların protestosu üzerine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, eylem yapan vatandaşlarla görüşerek yolun açılmasını istedi.

İtfaiye ekiplerinin yakılan ateşi söndürmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, protesto sona erdi.

"MAĞDURİYET DAYANILMAZ BOYUTTA"

Mahalle sakinleri, geçici önlemler yerine kalıcı çözümler üretilmesini istediklerini belirterek, elektrik kesintilerinin bir an önce sona ermesini talep etti.

Yetkililerden sorunlara duyarlı olunması çağrısında bulunan vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade etti.