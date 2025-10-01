Şanlıurfa'da kabus gecesi! Fabrika yangını geceyi aydınlattı

Şanlıurfa’nın Paşabağı Mahallesi’nde bulunan ve plastik ambalaj ürünü satışı yapılan bir işyerinde, geçtiğimiz gece geç saatlerde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

DİĞER İŞYERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahaleler sonucunda alevler, çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALEVLER NEDENİYLE İŞYERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ!

Binada soğutma çalışmaları yapılırken yangın nedeniyle işyerinin çatısının bir kısmının çöktüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

İzmir'de fabrika yangını: Gökyüzünü karabulut gibi kapladı

Yangının geç saatlerde yaşanması ve işyerinde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.