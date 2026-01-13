Şanlıurda'daki yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Şanlıurda'daki yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon TL'lik işlem gerçekleştirdikleri belirtildi.

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, illegal bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık para trafiği oluşturdukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullanılan hesapları mercek altına alarak 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından kent genelinde tespit edilen 34 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, suç örgütü kurmak ve yönetmek, spor müsabakalarına dayalı yasa dışı bahis ve şans oyunu düzenlemek ile suçtan elde edilen gelirleri aklamak suçlarını işledikleri değerlendirilen 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra silah, mühimmat, yüklü miktarda nakit para ve çeşitli altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayar ve veri depolama cihazları ile birlikte tabanca, tüfek, fişekler, 160 bin lira nakit para ve farklı türlerde altınlar yer aldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

