Sanık savunmaları tamamlandı: Ayşe Tokyaz'ın katilinden kan donduran savunma: Darbederken tişörtüme leke bulaştı

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından vahşice katledilen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin, aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"DARBEDERKEN TİŞÖRTÜM LEKE OLMUŞ OLABİLİR"

Katil zanlısı Cemil Koç, mahkemedeki beyanında yanına fazladan atlet ve şort aldığını söyleyerek, "Benzinlikte çöpe attığım tişört eski ve lekeli bir tişörttü. Kan lekesi yoktu. Olası bir leke varsa da darp sırasında olmuş olabilir, iğne ucu kadar bir şeydir. Bu da hayatın olağan akışına uygundur. Daha önce hiç yaşamadığım bir olaydı, ister istemez terledim, bu nedenle tişörtü çöpe attım" ifadelerini kullandı.

"UĞUR ABİ GELİNCE ESRA'YI VALİZE KOYDUM, GÖMMESİ İÇİN NECMETTİN'E VERDİM"

Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadesinin alınmasına ilişkin diyecekleri sorulan sanık Cemil Koç, Esra'nın paylaştığı video kaydının kesilmiş ve oynanmış olduğunu iddia etti. Sanık Koç, "Cemal ve Esra geldiğinde Ayşe vefat etmişti. O an çok panikledim. Daha sonra aklıma Uğur abiyi aramak geldi. 'Uğur abi sana ihtiyacım var, başımda bir sıkıntı var, gel' dedim. Dışarıda beni beklemesini söyledim. Sürekli soru sordu ama 'sonra anlatırsın' dedi. O anki psikolojiyle Uğur abi 'geldim' diye arayınca Ayşe'yi valize koydum. Sonrasında Uğur abiyi almak için çıktım, eve geçip konuşuruz sandım ancak eve gelmedi. Daha sonra şüphelenmiş olabilir" diye konuştu.

Sanık Cemil Koç, savunmasının devamında bavulu birilerine gömdürmesi için taksici olarak bildiği Necmettin isimli kişiye meyhanede verdiğini anlattı. Necmettin'in ise kendisine bunu yapamayacağını ancak yapacak birilerini bulabileceğini söylediğini öne sürdü.

ESRA'YI GÖMMELERİ İÇİN 100'ER BİN TL PARA TEKLİF ETMİŞ

Sanık Cemil Koç'un 'taksici Necmettin' dediği tutuklu sanık Necmettin Ecer, savunmasında şunları söyledi:

"Meyhanede Cemil Koç'la denk geldim. Yanında 2 kişi vardı kim olduklarını bilmiyorum. Cemil beni ayrı masaya oturttu. Bana aracının bagajında bir çanta olduğunu, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Ben ilk basta reddettim. Bir kaç kere ısrar etti. Yakınlıktan dolayı yardımcı olmak istedim. Para verince kabul ettim. Birini bulabileceğimi söyledim. Meyhanede Barış Can ile görüntülü konuştum. 'Bagajda bir şey var. Gömülmesi gerekiyor. Bunun için bize para verilecek' dedim. Kişi başı 100 bin lira para alacaktık. Barış Can ve Erhan yan yandaydı. Yusuf Ziya'yı almaya gidiyoruz dediler. Geldiklerinde aracı Erhan kullanıyordu. Barış Can ön koltukta oturuyordu. Ben Yusuf Ziya'yı kesinlikle görmedim. Çantayı aracın bagajından Barış Can tek başına aldı. Kendi aracının bagajına koydu. Ben ilk gözaltına alınan kişiyim. Polislere çanta bulunsun diye yardımcı oldum. Polislerin yanında Barış Can'ı aradım. Bana 'kan ve koku var' dedi. Bende 'geri gelin başımıza bir iş alacağız' dedim. Emniyetteki ikinci günümde bavulun içinde ne olduğunu öğrendim."

ANNE İLE KIZ KARDEŞ ANLATILANLARA DAYANAMADI

Sanık Necmettin Ecer'in kan donduran ifadelerine daha fazla tahammül edemeyen anne Halime Tokyaz ile kız kardeş Esra Tokyaz, duruşma salonundan ayrıldı.

AĞABEYDEN ŞOKE EDEN İFADELER

Mahkemede beyanda bulunan Ayşe Tokyaz'ın abisi Abdulkadir Tokyaz, Cemil Koç'u tanımadıklarını söyleyerek, "Hayatımıza devam edemez olduk. Diyor ki 'ben en son konuşacağım' Yani bizi dinleyip, bize iftira atacak. Ben eminim bugün çıksın, ilk Esra’yı öldürecek. Bütün aileyi düşünerek, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Ayse Tokyaz’ın annesi Halime Tokyaz ise, "Cemil bizi aradı, kendini sevdirdi. 'Elinizi öpmeye geleceğim' dedi. Ben sorumsuz bir anne değilim. Kızımı koruyorum. Kızımı nasıl öldürdüğünün hesabını versin kızıma iftira atmayı bıraksın" ifadelerini kullandı.

ARA KARAR AÇIKLANACAK

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların savunmalarının alınmasının ardından, ara kararın açıklanması için duruşmayı yarına (31 Aralık) erteledi. Duruşma, avukat beyanları ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00'da devam edecek.