Sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altında
Yayınlanma:
İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerleri ve araçlara sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine çok sayıda araç ve personelle müdahale ederek yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamircide yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, civardaki iş yeri ve araçlara sıçradı.

yangin-1.jpg

İhbar üzerine çok sayıda araç ve personel ile olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı.

yangin-2.jpg

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamircide dün akşam 22.30 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler yayılarak, civarda bulunan işyeri ve araçlara sıçradı.

yangin-3.jpg

İhbar üzerine 8 araç 25 personel ile olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, sanayi sitesindeki 7 işyeri ve 3 araç yangından etkilendi.

yangin-4.jpg

Kaynak:ANKA

