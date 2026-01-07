Sanal kumarda ailesine ait evleri kaybeden öğretmen intihar etmişti: Şafak Çelik defnedildi

Yayınlanma:
Çankırı’da beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle yaşadığı büyük maddi kayıpların ardından yaşamına son verdi. Sanal kumar bağımlılığı nedeniyle intihar eden öğretmen Çelik defnedildi.

Çankırı’da beden eğitimi öğretmeni 37 yaşındaki Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılar sonucu yaşamına son verdi. Çelik’in, kayıplarını anlattığı bir video paylaşmasının ardından intihar ettiği ortaya çıktı.

AİLESİNE AİT EVLERİ SANAL KUMARDA KAYBETTİ

Olaydan önce sosyal medya hesabından bir veda videosu yayınlayan Çelik, ailesine ait birden fazla evi ve yüksek miktarda parayı sanal kumar yüzünden kaybettiğini belirtti. İçinden çıkamadığı bu durumun kendisini çaresiz hissettirdiğini dile getirdi.

Sanal kumarda kaybeden öğretmen yaşamına son verdiSanal kumarda kaybeden öğretmen yaşamına son verdi

Genç öğretmenin ölümü, çevresinde ve sosyal medyada sanal kumar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Çankırı’da olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer incelemelerini sürdürüyor.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şafak Çelik için bugün Adapazarı Budaklar Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı ve cenaze Budaklar Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

